Зеленський підписав закон про олігархів

Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Документ встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними.

Відповідний закон парламентарі ухвалили ще 23 вересня. Тоді документ, що отримав назву "антиолігархічний", підтримали 279 нардепів.

Важливо Рада усунула суперечності у законі про олігархів

У Зеленського нагадали, що документ розробили з метою забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства. До того ж це сприятиме реалізації стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році,

– зазначив Володимир Зеленський.

Які зміни передбачає закон про олігархів

Антиолігархічний закон створює правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби. Він покликаний обмежити вплив олігархів на економічне життя України. Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів чиновників з ними.

Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Олігархам зі списку доведеться подавати електронну декларацію – так, як це роблять чиновники. Їм також буде заборонено:

фінансувати партії,

проводити політичну агітацію, мітинги, демонстрації з політичними вимогами.

Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб'єктами. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою,

– наголосив президент.

Глава держави нагадав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.