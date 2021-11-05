Зеленский подписал закон об олигархах

Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон. Документ устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов высокопоставленных должностных лиц с ними.

Соответствующий закон парламентарии приняли еще 23 сентября. Тогда документ, получивший название "антиолигархический", поддержали 279 нардепов.

Важно Рада устранила противоречия в законе об олигархах

У Зеленского напомнили, что документ разработали с целью обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества. К тому же это будет способствовать реализации стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения проголосовали наши граждане в 2019 году,

– отметил Владимир Зеленский.

Какие изменения предусматривает закон об олигархах

Антиолигархический закон создает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы. Он призван ограничить влияние олигархов на экономическую жизнь Украины. Закон устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними.

В частности, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признакам:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

Олигархам из списка придется подавать электронную декларацию – так, как это делают чиновники. Им также будет запрещено:

финансировать партии,

проводить политическую агитацию, митинги, демонстрации с политическими требованиями.

Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы крупным ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой,

– подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона оказывали сопротивление десятки влиятельных лиц, которые зависят от олигархов.