Зеленський підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного
Джерело:Верховна Рада України
У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Парламент очікував рішення президента майже два місяці.
Електронний кабінет допоможе скороротити кількость візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.
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У Міноборони наголошували, що законопроєкт є "критично важливим для обороноздатності України". Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Також електронний кабнет переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.Важливо! Зеленський також підписав закон про зниження мобілізаційного віку. Фактично підписання цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше.
Які функції передбачає кабінет
В електронному кабінеті військовозобов'язаного з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
Законопроєкт також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).
Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям,
– зазначають у Міноборони.
Також завдяки цьому закону Міноборони планує посилити кіберзахист та розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію
- Нардепи доопрацьовують проєкт закону про мобілізацію після першого читання. За основу його ухвалили ще у лютому.
- У вищих навчальних закладах із 2025-го року запроваджується базовий військовий вишкіл. Натомість строкової служби не буде. Так введуть базову військову службу, яка триватиме 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний.
- Також усі громадяни з 18 років можуть самостійно обирати час служби. Окрім того, їм надається відстрочка від мобілізації до досягнення мобілізаційного віку.
- Зміни стосуватимуться і громадян України, які є обмежено придатними до служби в армії. Вони мають пройти повторний медогляд. Після цього їх можуть визнати або непридатними, або придатними.