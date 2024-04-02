Зеленський підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Парламент очікував рішення президента майже два місяці.

Електронний кабінет допоможе скороротити кількость візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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У Міноборони наголошували, що законопроєкт є "критично важливим для обороноздатності України". Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Також електронний кабнет переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Які функції передбачає кабінет

Зеленський також підписав закон про зниження мобілізаційного віку. Фактично підписання цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше.

В електронному кабінеті військовозобов'язаного з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Законопроєкт також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).

Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям,

– зазначають у Міноборони.

Також завдяки цьому закону Міноборони планує посилити кіберзахист та розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію