Зеленский подписал законопроект об электронном кабинете военнообязанного

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Парламент ожидал решения президента почти два месяца.

Электронный кабинет поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации. Проект закона был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

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В Минобороны отмечали, что законопроект является "критически важным для обороноспособности Украины". Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных. Также электронный кабнет переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.