Зеленський поговорив із Гутеррешем про перші успіхи евакуації з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський 4 травня провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Вони обговорили перші успіхи евакуації цивільних із Маріуполя.

Зокрема, вивезення частини людей з оточеного заводу "Азовсталь". Наразі вже закінчений перший етап цієї евакуації – вдалося врятувати 121 людину.

До теми Україна й надалі домовлятиметься про евакуацію з Маріуполя, попри важкі бої, – Верещук