Зеленский поговорил с Гутерришем о первых успехах эвакуации из Мариуполя

4 мая 2022 , 22:16
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили первые успехи эвакуации граждан из Мариуполя.

В частности, вывоз части людей из окруженного завода "Азовсталь". Уже закончен первый этап этой эвакуации – удалось спасти 121 человека.

К теме Украина и дальше будет договариваться об эвакуации из Мариуполя, несмотря на тяжелые бои, – Верещук

 
Автор: Олександр Марчак