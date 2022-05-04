Зеленский поговорил с Гутерришем о первых успехах эвакуации из Мариуполя
4 мая 2022 , 22:16Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили первые успехи эвакуации граждан из Мариуполя.
В частности, вывоз части людей из окруженного завода "Азовсталь". Уже закончен первый этап этой эвакуации – удалось спасти 121 человека.
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