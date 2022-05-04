Зокрема, вивезення частини людей з оточеного заводу "Азовсталь". Наразі вже закінчений перший етап цієї евакуації – вдалося врятувати 121 людину.

До теми Україна й надалі домовлятиметься про евакуацію з Маріуполя, попри важкі бої, – Верещук