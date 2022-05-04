В частности, вывоз части людей из окруженного завода "Азовсталь". Уже закончен первый этап этой эвакуации – удалось спасти 121 человека.

К теме Украина и дальше будет договариваться об эвакуации из Мариуполя, несмотря на тяжелые бои, – Верещук