В частности, вывоз части людей из окруженного завода "Азовсталь". Уже закончен первый этап этой эвакуации – удалось спасти 121 человека.
К теме Украина и дальше будет договариваться об эвакуации из Мариуполя, несмотря на тяжелые бои, – Верещук
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили первые успехи эвакуации граждан из Мариуполя.
Источник:Офис Президента
В частности, вывоз части людей из окруженного завода "Азовсталь". Уже закончен первый этап этой эвакуации – удалось спасти 121 человека.
К теме Украина и дальше будет договариваться об эвакуации из Мариуполя, несмотря на тяжелые бои, – Верещук