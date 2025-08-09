Президент України поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили шляхи досягнення миру в Україні.

Зеленський подякував партнерам за підтримку та відданість досягненню миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

Про що говорив Зеленський зі Стармером та Макроном?

Президент України провів окремі розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський подякував цим країнам та іншим партнерам за підтримку та налаштованість досягти миру в Україні.

Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого,

– прокоментував розмову зі Стармером Зеленський.

Він зазначив, що дуже важливо не дозволити Росії "обманути нікого ще раз". Україна та Європа потребує справжнього завершення війни та надійних основ безпеки. Для досягнення цієї мети цього партнери готові працювати.