Зеленський пояснив, на який мир з Росією погодиться Україна й чи буде він тривалим

Під час пресконференції для представників ЗМІ Данії президент України Володимир розповів, за яких умов можуть відбутися перемовини України та Росії й на які умови може погодитись українська влада.

Журналісти зауважили, зараз дуже важко уявити, як закінчиться повномасштабна війна Росії з Україною. Тож у Володимира Зеленського запитали, на який мир може погодитись Україна.

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Війна повинна закінчитися повагою до нашого суверенітету

Президент України наголосив, що війну з Росією можна буде вважати закінченою тоді, коли на території нашої країни не буде окупантів зі зброєю.

Війна може закінчитися, коли ми, українці, і тільки ми будемо на нашій землі. Авжеж, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості. І без зброї це точно. Тому війна ця повинна закінчитись повагою до нашого народу, до нашої землі, до наших людей, дітей, до нашого сучасного та майбутнього. Отже, повагою до нашого суверенітету,

– сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна зобов'язана відновити свою територіальну цілісність. Але українська влада розуміє, що це може вийти не одразу, оскільки це великий виклик. Все ж проти нас воює Росія з, як то кажуть, "другою армією світу" по потужності.

Але президент переконаний, що якщо наші європейські друзі, зокрема Данія, будуть на боці України, ми будемо найпотужнішою спільнотою у світі, яка зможе протистояти окупації з боку Росії.

Чи можливий тривалий мир з Росією

Глава держави зауважив, що тривалість миру з Росією після закінчення війни залежить лише від Росії. Але Україна в будь-якому випадку повинна бути готовою до наступного вторгнення.

Це (тривалість миру – 24 канал) залежить від бажання російської сторони, чи вони бачать для себе цивілізований розвиток майбутнього або вони хочуть просто бути окремою невеличкою державою або цивілізацією без з'єднання з відкритим вільним світом. Це їхнє рішення,

– зауважив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що наша держава повинна бути готовою до наступного вторгнення у будь-який момент. Тому будувати й відбудовувати Україну тепер будуть саме на таких засадах і принципах – "бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони".

Володимир Зеленський наголосив, що швидкість звільнення українських територій від російських окупантів залежить від об'єднаності лідерів європейських держав. Зокрема дуже необхідна єдність у питанні наданні Україні зброї, а також в запровадження санкційної політики проти Росії.

Зеленський пояснив, до якого формату переговорів з Росією

Президент України зауважив, що Україна повинна використовувати всі можливості для припинення миру, але важливо розуміти, що все вирішує лише одна людина – президент країни-агресорки Володимир Путін.

У мене немає великих бажань зустрічатися з президентом РФ. Але, на жаль, сьогодні тільки президент Путін вирішує, зупиниться російська армія або ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує все абсолютно за громадян РФ, і за військових РФ. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, вони повинні сісти за стіл перемовин,

– зауважив Зеленський.

При цьому він наголосив, що стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямі. Будуть вони з посередниками чи без – це вже немає значення. Головне, щоб Росія була справді готова закінчити війну і вийти з наших територій. До такого формату перемовин Україна готова в будь-який момент.

Але наразі російська влада лише говорить про те, що нібито хоче миру, але продовжує брехати, вбивати та окуповувати. Тож український народ немає віри до Росії, а підтримка ідеї про мирні перемовини падає з кожним днем.

Але я вважаю, що якби не було складно, потрібно використовувати всі можливості, щоб припинити війну,

– сказав глава держави.

Але він вкотре вказав на те, що для досягнення миру у форматі переговорів необхідні 2 речі:

Готовність Росії до перемовин,

готовність Росії деокупувати території України.

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Наразі Росія намагається довести світу, що готова до мирних переговорів, але натомість лише ставить ультиматуми, бомбардуючи українські міста та випускаючи по них крилаті умови. Зеленський зауважив, що це нагадує поведінку терористів, які погрожують вбивством, якщо на їхні умови не погодяться.

Як можна проводити перемовини в таких умовах? Як це може бути? Так люди не хочуть заключати мир, люди так не хочуть припиняти війну, так люди хочуть нав'язувати свої умови, немов дивись: якщо ви не погодитесь з тими чи іншими пунктами, ми будемо продовжувати вас вбивати. Ну тоді це питання розмови з терористами. В такому форматі будь-яка нормальна людина не буде проводити перемовини. Бо ще раз підкреслюємо, це не перемовини, це ультиматуми з російської сторони,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що "ультиматумами з нами говорити не треба, тому що ми вільні люди".