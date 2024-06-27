Зеленський прибув у Брюссель: анонсував підписання одразу 3 безпекових угод
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України прибув до Брюсселя 27 червня для участі у засіданні Європейської ради. Глава держави анонсував підписання одразу трьох безпекових угод.
Президент зауважив, що цими днями Україна почала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Також розповів про мету візиту до Брюсселю.
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Що відомо про візит Зеленського у Брюссель
Зеленський зазначив, що сьогодні прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу.
Президент розповів, що зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів. Проведе двосторонні переговори.
Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині,
– заявив Зеленський.
Додав, що кожен крок – заради наближення нашої історичної мети, – миру та процвітання у спільному європейському домі.