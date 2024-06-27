Зеленский прибыл в Брюссель: анонсировал подписание сразу 3 соглашений о безопасности

Президент Украины прибыл в Брюссель 27 июня для участия в заседании Европейского совета. Глава государства анонсировал подписание сразу трех соглашений о безопасности.

Президент отметил, что на днях Украина начала фактические переговоры о членстве в ЕС. Также рассказал о цели визита в Брюссель.

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Что известно о визите Зеленского в Брюссель

Зеленский отметил, что сегодня прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса.

Президент в Брюсселе / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Президент рассказал, что встретится с руководителями ЕС и государств-членов. Проведет двусторонние переговоры.

Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри,

– заявил Зеленский.

Добавил, что каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели, – мира и процветания в общем европейском доме.

Зеленский прибыл в Брюссель: смотрите видео