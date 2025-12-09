Укр Рус
9 грудня, 09:59
Зеленський прибув до Рима: з ким зустрінеться український президент

Анастасія Безейко

Уранці вівторка, 9 грудня, Володимир Зеленський прибув до Рима. Український президент має низку офіційних зустрічей.

Деталі розповів 24 Каналу його речник Сергій Никифоров.

З ким зустрінеться Зеленський в Італії?

Український продовжує серію закордонних візитів. Після переговорів у Лондоні та Брюсселі політик прибув до Рима.

Зокрема, заплановано аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV та зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Що передувало візиту в Рим?

  • Нагадаємо, 8 грудня український президент відвідав Даунінг-стріт, де мав перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
  • Сторони детально обговорили дипломатичну роботу зі США, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкцій та наступних кроків. Також йшлося про подальшу оборонну підтримку України.
  • У той же день у Брюсселі Зеленський мав "хорошу і продуктивну" зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

 