Зеленський просить Шмигаля розглянути заміну міністра культури Ткаченка

Володимир Зеленський 20 липня під час свого традиційного вечірнього звернення зробив цікаву заяву. Так, глава держави попросив очільника Кабміну Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури Олександра Ткаченка.

Що саме стало причиною такого рішення – наразі невідомо. Президент також не зазначив, кого саме розглядає наразі на пост очільника Мінкульту.

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Зеленський зробив гучну заяву щодо Ткаченка

Президент України зазначив, що він говорив з премʼєр-міністром Шмигалем щодо питання бюджетних видатків під час війни. За його словами, наразі всі кошти мають спрямовувати на потреби наших військових.

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ", – сказав він.

Попри це, він наголосив, що культурні проєкти, такі як музеї, культурні центри, символи, серіали можуть бути реалізовані, але саме шляхом позабюджетних ресурсів. Тому президент запропонував Шмигалю здійснити два кроки.

Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні. А друге – попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України,

– наголосив Зеленський.

Наостанок він звернувся до представників місцевої влади, зазначивши, що люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Президент підкреслив, що бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають, адже спочатку Україна має перемогти.

Напередодні Ткаченко зробив кілька заяв стосовно культури

Олександр Ткаченко 20 липня зробив кілька заяв стосовно розвитку української культури під час війни. Так, він зазначив, що виділення понад 150 мільйонів гривень на знімання 53 українських фільмів – абсолютно доцільно під час активних бойових дій.

"Під час війни виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів – це питання національної інформаційної та культурної безпеки", – наголосив він.

Також в одному з інтерв'ю Ткаченко сказав, що вважає доречним надання понад 500 мільйонів гривень зараз на завершення будівництва музею Голодомору. За його словами, це буцімто останній транш, який потрібен для зведення музею.

Я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу упродовж десятиліть з боку Москви, мають знайти своє відображення в музеї,

– підкреслив він.

Крім того, він наголосив, що кошти на будівництво музею нібито є. За його словами, експозиція, яка буде в музеї, буде створюватися за кошти донорів.

Крім того, він також підтримав заміну щита на монументі "Батьківщина-Мати". Він зазначив, що гроші на це виділили великі бізнеси.

"Це адекватна українська відповідь викликам війни. І те, що казали, що цю заміну не можна зробити до війни, виявилося як і багато інших речей, які українці роблять під час війни, зробити можна і буде", – наголосив Ткаченко.

Він наголосив, що західні технології дозволяють це зробити відносно невеликим коштом і під час війни.

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