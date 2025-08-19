"Неприйнятних рішень не відбулося": усі заяви Зеленського після зустрічей у Білому домі
Володимир Зеленський розпочав пресконференцію після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у Білому домі. Глава держави розповів, про що вдалося домовитися на переговорах.
18 серпня Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Дональдом Трампом, а опісля багатосторонню – за участі глав урядів країн Європи. Про підсумки цього двоетапного саміту у Білому домі президент США проінформував російського диктатора, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський після зустрічі з Трампом 18 серпня?
Головні заяви президента Зеленського: дивіться відео
"Ми впевнені, що війна закінчиться. Нам важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна було захистити гарантіями безпеки", – сказав Зеленський. Зеленський назвав свою зустріч із Трампом однією із найкращих. Також хочу подякувати всім нашим партнерам, які особисто приїхали підтримати Україну і що далі робити, як підтримати державу і забезпечити гарантії безпеки, Політик уточнив, що деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів. Зеленський наголосив, що частина гарантій безпеки – це сильна українська армія. Вона складається з війська, з високим зарплат. Нам потрібні додаткові фінанси, щоб фінансувати сильну армію України. Президент збирається знайти гроші на це. Також президент наголосив, що Україні потрібне власне збройне виробництво. Тоді вона зможе фінансувати свою армію самостійно. Це входить в другу частину гарантій безпеки. Партнери будуть купляти українські дрони, таким чином фінансуватимуть українське внутрішнє виробництво та допомагатимуть розширювати його. Зеленський не знає ще деталей майбутньої двосторонньої зустрічі з Путіним. Якщо зустріч не відбудеться, Україна проситиме США тиснути на Росію, щоб зустріч відбулася. За словами Зеленського, Трамп погодився допомогти з обміном полонених у форматі "всіх на всіх": і цивільних, і політв'язнів, і журналістів, і військових. Зеленський підтвердив, що Україна обіцяє закупити американську зброю на 100 мільярдів доларів (фінансується Європою) в рамках угоди про отримання гарантій безпеки США. А також країни укладуть угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва безпілотників українськими компаніями. На запитання журналістки про ймовірну присутність американських чи натівських сил Володимир Зеленський відповів: Ми говоримо про коаліцію охочих – це близько 30 країн. Ми будемо дивитися, хто і що реально може запропонувати. Хтось, можливо, буде готовий говорити про присутність, хтось – про розвиток, хтось про море, хтось про безпеку неба. Формати різні. Є країни, які не мають конституційного права на військову участь, але готові фінансувати українське виробництво. Це питання глибоке й широке, тож варто дочекатися деталей. Зеленський пояснив, що спершу мав особисту розмову із Трампом, потім до них доєдналися лідери Європи. Під час багатосторонньої зустрічі учасники поговорили щодо гарантій безпеки. "І після цього президент Трамп сказав, що "я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Путіним, щоб, чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком". І ми проговорили фідбек", – розповів президент України. Питання територій – це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним, – заявив президент України. Зеленський вважає, що вони з Путіним повинні зустрітися без будь-яких попередніх умов. Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов, Зеленський розповів, що Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Путін – Зеленський, а потім – тристоронню – за участі Трампа. Ми готові до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. Я готовий до зустрічі з Путіним, Президент України сказав, що гарантії безпеки – ключове питання як старт для закінчення війни. Зеленський запевнив, що США будуть учасниками гарантій для України. На мапі показав ситуацію на полі бою американським союзникам. Хто що реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях, Президент заявив, що довго розповідав Трампу про те, які частини України окупувала Росія та скільки часу на це пішло у загарбників. "В мене вперше була можливість говорити про це з президентом США та його командою не читаючи картки, а дуже добре розуміючи ситуацію", – сказав Зеленський. Також президент сказав, що і американська, і українська делегації підготували мапи з позначеними окупованими територіями України.
Зеленський підтвердив інформацію FT щодо угоди з США про зброю
Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні
Зеленський розказав, коли відбувся дзвінок Трампа Путіну
Зеленський на карті показав Трампу ситуацію на полі бою
