Зеленський прибув з візитом до США. Він одразу ж відреагував на розмову Трампа з Путіним.

17 жовтня Зеленський зустрінеться з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Як Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним?

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до США. Там 17 жовтня він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Він одразу ж відреагував на розмову американського лідера з російським диктатором Путіним, яка відбувалася буквально під час його польоту до США.

Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки",

– сказав Зеленський.

Голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що "навіть обговорення можливого застосування ракет Tomahawk змусило Владіміра Путіна повернутися до діалогу зі США".

Він також спростував заяви Кремля про "стратегічну ініціативу" на фронті. Сибіга підкреслив, що зараз Росія лише покладається на удари по українській енергосистемі. У цій ситуації важливо змусити Путіна шукати шлях до завершення агресії проти України.

Що відомо про план візиту Зеленського до США?