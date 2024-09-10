Україна вже помилилась у 2016 році: як правильно нині будувати стосунки зі США

Найближчим часом Володимир Зеленський планує візит до Сполучених Штатів Америки. Там він має зустрітись із Джо Байденом і, можливо, з кандидатами на майбутніх виборах у США.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що нашій державі важливо наголошувати на необхідності збереження двопартійної підтримки України, зокрема республіканцями та демократами. На його думку, це дуже важливо у контексті виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року у США.

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Двопартійний діалог

Іван Ус підкреслив, що було б логічно провести зустріч із Камалою Гарріс – кандидатом від Демократичної партії та Дональдом Трампом – кандидатом від республіканців.

І це варто пояснювати тим, що Україні важливо мати контакти із двома партіями, адже нам потрібна допомога від обох сторін,

– зауважив головний консультант інституту стратегічних досліджень.

Він припустив, що така взаємодія, особливо перед виборами, може сприйматися негативно демократами, але це важливо. В обох кандидатів майже рівні шанси на перемогу.

До теми. Нові опитування показують, що Дональд Трамп зберігає стійку підтримку, випереджаючи Камалу Гарріс лише на 1%. В основних штатах обидва кандидати мають майже рівні шанси. Опитування свідчать про напружену боротьбу перед виборами.

Минулі помилки

Іван Ус зазначив, що нашій державі не варто повторювати помилку, яку Україна зробила у 2016 році, коли відверто підтримувала Гілларі Клінтон, однак тоді переміг Дональд Трамп.

Через це нам знадобився час, аби побудувати ділові взаємини з адміністрацією Трампа. Зараз, щоб не повторювати цю помилку, можна провести зустрічі з двома кандидатами,

– сказав він.

Головний консультант інституту стратегічних досліджень додав, що під час візиту важливо наголосити, що Україна не має наміру втручатись у внутрішню політику США, адже нам важлива гарантія двопартійної підтримки після завершення виборів та інавгурації нового президента.