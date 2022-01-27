Володимир Зеленський відреагував на жахливу стрілянину у Дніпрі, яка забрала життя 5 осіб. Президент України висловив щирі співчуття усім тим, хто втратив рідних у цій моторошній трагедії.

Зеленський повідомив, що стрілка вже затримали. Президент очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

Важливо У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту й втік: п'ятеро загиблих, ще п'ятеро – поранені

Постраждалим рідним жертв потрібна допомога

За словами українського лідера, наразі 5 поранених перебувають у лікарні. За їхнє життя борються медики.

Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно,

– наголосив Зеленський.

Внаслідок моторошної стрілянини загинуло 5 людей : 4 нацгвардійці та 1 цивільна особа. Ще 5 людей отримали поранення.

Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально,

– сказав президент.

Він додав, що обов'язкові кадрові висновки повинні бути зроблені незабаром.

Трагедія на "Південмаші": головне

Приблизно о 3:40 ранку, 27 січня, на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі сталася трагедія. Там озброєний нацгвардієць розстріляв своїх побратимів.

Він відкрив вогонь під час видачі зброї. З автомата Калашникова нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ та втік з місця трагедії.

Стрілець з автоматичною зброєю втік з місця злочину. У Дніпрі ввели план "Сирена". За декілька годин його вдалося затримати у Підгородному, що у Дніпропетровській області.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії.

Нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео

Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних.



Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом.