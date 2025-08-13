Зеленський вже прибув до Берліна
- Володимир Зеленський прибув до Берліна для участі у відеоконференції з Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО.
- Планується двостороння зустріч Зеленського з канцлером Мерцом, а також можливі заяви для ЗМІ після відеоконференції.
У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там планується відеоконференція Трампа із президентом України та європейськими лідерами.
Про це повідомили в Офісі президента, передає 24 Канал.
Яка мета візиту Зеленського у Берлін?
Володимир Зеленський проведе у Берліні двосторонню зустріч із федеральним канцлером Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.
За підсумками розмови, приблизно о 16:00 (за Берліном) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Крім того, планується онлайн засідання Коаліції охочих.
Reuters пише, що Україна сподівається, що зустріч у Берліні слугуватиме – принаймні частково – європейською противагою саміту на Алясці. Зеленський та його сторонники намагаються донести до Трампа небезпеку продажу інтересів Києва заради припинення вогню.
Відеоконференція Зеленського, європейських лідерів та Трампа почнеться орієнтовно об 15:00.