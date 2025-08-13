Про це повідомили в Офісі президента, передає 24 Канал.

Яка мета візиту Зеленського у Берлін?

Володимир Зеленський проведе у Берліні двосторонню зустріч із федеральним канцлером Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.

За підсумками розмови, приблизно о 16:00 (за Берліном) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Крім того, планується онлайн засідання Коаліції охочих.

Зеленський прибув до Берліна: дивіться відео