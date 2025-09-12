Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Путін дуже розкрутив воєнну машину, а тому має за мету окупувати всю Україну. На думку президента, Київ з партнерами повинен зупинити агресора, щоб він не міг досягти цілі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ президента України на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".

Що сказав Зеленський про зупинення війни в Україні?

За словами українського лідера, Володимира Путіна потрібно силою змусити змінити цілі. І це варто робити не через обміни територіями чи відновленням торгівлі з Росією, а за допомогою більш серйозних дій, які не дозволять очільнику Кремля воювати.

Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну у Путіна була ціль зберегти свою економіку, свою систему, зберегти своє, заради чого він усі ці роки існує. Ми не можемо замінити цю голову, але можемо замінити головну ціль,

– сказав Зеленський.

Відтак Україна пропонує партнерам спосіб, як змусити Росію припинити удари, припинити повітряний терор. Йдеться про спільний захист неба. Президент зазначив, що сили України могли надійно захищати своє небо від російської зброї своє небо та сусідів, таких як Польща чи Румунія.

Володимир Зеленський зазначив, що на морі росіяни вже втратили свою силу, тепер можуть втратити перевагу в небі. А тільки штурмами на землі ворог не досягне свого.

Володимир Зеленський зазначив, що США можуть надати системи ППО й бойові літаки. Ця багатокомпонентна система захисту неба ми змогли, на думку президента, могла б допомогти зупинити терор Росії. Це один з кроків, щоб змусити Путіна закінчити війну.

Чи діють санкції проти Росії?