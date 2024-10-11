Чи дозволить Захід бити по Росії: яким буде результат європейського турне Зеленського

Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи, провівши плідні зустрічі з європейськими лідерами. Найголовнішою темою переговорів був план перемоги України.

Крім того, президент України повідомив по складну ситуацію на Сході, яка, зокрема, зумовлена неможливістю далекобійних ударів по Росії. Чи змінять візити Зеленського позицію Заходу у цьому питання, 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

Цікаво Україна хоче організувати Саміт миру в грудні та прагне, щоб була присутня Росія, – Reuters

Чого чекати від поїздки Зеленського у Європу

Президент України Володимир Зеленський впродовж 10 – 11 жовтня відвідав низку європейських країн. Зокрема, він побував у Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. З усіма лідерами Зеленський розмовляв про план перемоги.

Зараз ми бачимо лише невеликі інформаційні "шматочки", які показують, що Україна продовжила "наступальну" дипломатію. Починаючи зі США і до Німеччини, Зеленський демонструє план перемоги, першим пунктом якого є вступ України до НАТО. Це демонструє, що для нас безпекові гарантії є на першому місці,

– зауважив Олег Лісний.

Україна намагається підштовхнути Захід, якщо не до рішучих дій, то принаймні до рішучої риторики. Мовляв, що б не говорив і як би не погрожував Владімір Путін – вступ України до НАТО є незворотним процесом.

"Варто чекати повернення в іноземну пресу дискурсу щодо плану перемоги, більше деталей про нього. Думаю, що до якихось з пунктів, які потребують швидких дій вже зараз, почнеться не лише дискусія, а й певні поступки", – пояснив Лісний.

Дивіться також План перемоги має створити умови, в яких Росія не зможе продовжувати війну, – Зеленський

Чи дадуть дозвіл на удари по Росії

Одним із найважливіших питань для України є все ж дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Втім наразі перспектива цього рішення залишається невтішною.

Одне, що ми зараз точно бачимо і що не тішить, це те, що дозвіл на далекобійність залишається нездійсненним. Нам красивими дипломатичними словами в особі Марка Рютте сказали "ні", хоч спочатку його заява виглядала обнадійливою,

– наголосив політолог.

Нагадаємо, що новоспечений генсек НАТО Марк Рютте нещодавно пояснив, що дозвіл на використання західної зброї по Росії – це насамперед рішення кожної окремої країни. З юридичного погляду це можливо, адже Україна має право захищатися від агресора. Втім, зрештою, Рютте додав, що невідомо, чи окремі союзники дадуть відповідний дозвіл.

"Нічого нового у стосунках з нашими партнерами, на жаль, не відбувається. Будь-яке переламне рішення іноді доходять до свого логічного завершення через рік – два. Ми намагаємося впливати на цю ситуацію, але є політична кон'юнктура, яка, будьмо чесними, зараз не на нашому боці", – підсумував Лісний.