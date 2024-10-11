Володимир Зеленський пояснив сенс Плану перемоги. Під час пресконференція із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні він сказав, що План має створити такі умови, у яких Росія не зможе воювати, передає 24 Канал.

Дивіться також Західні союзники мають поспішати: в ISW оцінили удари України по складах боєприпасів у Росії

Потрібна підтримка партнерів

Україна представляє західним партнерам деталі Плану перемоги, який має наблизити справедливий мир.

Зеленський наголосив, що пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії.

Якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс плану перемоги,

– пояснив він.

Український лідер підкреслив, що ми хочемо захистити незалежність, людей та право жити у вільній країні.