Медійники поцікавилися в президента України про ситуацію на Сході нашої держави. Зокрема, про те, що відбувається в Торецьку.

Дивіться також Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії, – Зеленський

Зеленський розповів про ситуацію на Сході

"Ситуація на Сході складна", – зазначив президент.

Він подякував Франції за тренувальну місію для наших солдатів, нашої бригади. Президент вказав, що від цього залежить багато речей, особливо ситуація на Сході, тому що в нас не було достатньо ротаційних бригад, повністю оснащених на 100%.

Тому зараз ми працюємо з Францією та з деякими іншими союзниками і він висловив сподівання, що "ми зможемо розраховувати в найближчому майбутньому на наших сильних хлопців".

Звичайно, є великий дефіцит обладнання. Це перше. І друге – ми також про це говорили – друге стосується деяких боєприпасів і дозволу на далекобійне використання. Недостатнім є виробництво наших далекобійних безпілотників на сьогодні. Тому ми шукаємо певні кошти на це, на внутрішнє виробництво, і очікуємо певного дозволу від наших партнерів,

– заявив Зеленський представникам ЗМІ.