Медийщики поинтересовались у президента Украины о ситуации на Востоке нашего государства. В частности, о том, что происходит в Торецке.

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Зеленский рассказал о ситуации на Востоке

"Ситуация на Востоке сложная", – отметил президент.

Он поблагодарил Францию за тренировочную миссию для наших солдат, нашей бригады. Президент указал, что от этого зависит много вещей, особенно ситуация на Востоке, потому что у нас не было достаточно ротационных бригад, полностью оснащенных на 100%.

Поэтому сейчас мы работаем с Францией и с некоторыми другими союзниками.

Конечно, есть большой дефицит оборудования. Это первое. И второе – мы также об этом говорили – второе касается некоторых боеприпасов и разрешения на дальнобойное использование. Недостаточным является производство наших дальнобойных беспилотников на сегодня. Поэтому мы ищем определенные средства на это, на внутреннее производство, и ожидаем определенного разрешения от наших партнеров,

– заявил Зеленский представителям СМИ.