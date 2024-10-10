Про це президент України заявив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Зеленський додав, що дізнався про такі "дискусії" зі ЗМІ.

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Зеленський зробив заяву щодо чуток про припинення вогню

Днями раніше у мережі ширилися чутки, що Володимир Зеленський буцімто готовий припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту. Мовилося нібито про варіант без визнання втрати територій і в обмін на гарантії безпеки з боку США та швидкий вступ до ЄС.

Втім, на брифінгу після зустрічі з Макроном президент України спростував такі чутки. Він заявив, що припинення вогню на фронті не є темою дискусій з партнерами.

Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло,

– заявив Зеленський.

Днями раніше Bloomberg опублікував матеріал, у якому мовиться, що союзники України нібито очікують більш гнучкого плану припинення вогню. У ЗМІ припускали, що Зеленський буцімто може наважитися на такий крок в обмін на гарантії безпеки. Зокрема італійська газета Corriere della Sera написала, що президент України може розглядати варіант припинення війни на фронті.

Водночас практично одночасно іспанська El Mundo опублікувала матеріал про те, що Володимир Зеленський категорично відмовляється приймати будь-який інший мирний план крім Формули миру.

Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин також спростував усі чутки, які ширилися у мережі. Він наголосив, що існує Формула миру, у якій чітко сформоване бачення України щодо припинення війни.