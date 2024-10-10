Втім, політолог Олексій Кошель в етері 24 Каналу припустив, що Україна може отримати інші привілеї. Зазначимо, "Рамштайн", який мав відбутися 12 жовтня, відклади через буревій "Мілтон".

Радимо прочитати Небезпека обміну територій на вступ до НАТО: Forbes розкрив підступний план Путіна щодо України

Що позитивного для України можуть ухвалити на "Рамштайні"

За словами політолога, на "Рамштайні" можуть ухвалити ключове рішення, яке визначатиме політичну погоду в усьому світі. Але не варто очікувати, що приїде президент США Джо Байден і скаже, мовляв, "Америка підтримує членство України в НАТО та зробить все можливе, щоб вступ відбувся швидко".

Я не вірю в це. Я не хочу, щоб ми були наївними й планували державну політику з огляду на такі наївні міркування,

– підкреслив Олексій Кошель.

Проте на засіданні можуть повідомити, що розробляються певні гарантії безпеки з боку НАТО для України. Це буде крок вперед, але і тут на чіткі визначення розраховувати не варто.

Політолог пригадав показовий випадок: торік депутати з монобільшості заявляли, що Україна братиме участь в наступних виборах до Європарламенту у 2029 році.

Шановні, для чого ці казки та ілюзії. Яка участь? Це складний процес. Потрібно опускатися на грішну землю, прагматично рахувати, але без паніки. Завдання влади у мирні часи та часи війни – готуватися до будь-яких найгірших сценаріїв,

– констатував Кошель.

Що цікаво, перенесення зустрічі "Рамштайн" може означати, що Джо Байден хоче зробити гарний "фінальний акорд" перед завершенням свого президентства.