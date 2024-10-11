Позволит ли Запад бить по России: каким будет результат европейского турне Зеленского

Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы, проведя плодотворные встречи с европейскими лидерами. Самой главной темой переговоров был план победы Украины.

Кроме того, президент Украины сообщил о сложной ситуации на Востоке, которая, в частности, обусловлена невозможностью дальнобойных ударов по России. Изменят ли визиты Зеленского позицию Запада в этом вопросе, 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Чего ждать от поездки Зеленского в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 10 – 11 октября посетил ряд европейских стран. В частности, он побывал в Великобритании, Франции, Италии и Германии. Со всеми лидерами Зеленский разговаривал о плане победы.

Сейчас мы видим лишь небольшие информационные "кусочки", которые показывают, что Украина продолжила "наступательную" дипломатию. Начиная с США и до Германии, Зеленский демонстрирует план победы, первым пунктом которого является вступление Украины в НАТО. Это демонстрирует, что для нас гарантии безопасности на первом месте,

– отметил Олег Лесной.

Украина пытается подтолкнуть Запад, если не к решительным действиям, то по крайней мере к решительной риторике. Мол, что бы ни говорил и как бы ни угрожал Владимир Путин – вступление Украины в НАТО является необратимым процессом.

"Стоит ждать возвращения в иностранную прессу дискурса о плане победы, больше деталей о нем. Думаю, что к каким-то из пунктов, требующих быстрых действий уже сейчас, начнется не только дискуссия, но и определенные уступки", – пояснил Лесной.

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Дадут ли разрешение на удары по России

Одним из важнейших вопросов для Украины является все же разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России. Впрочем, пока перспектива этого решения остается неутешительной.

Одно, что мы сейчас точно видим и что не радует, это то, что разрешение на дальнобойность остается невыполнимым. Нам красивыми дипломатическими словами в лице Марка Рютте сказали "нет", хотя сначала его заявление выглядело обнадеживающим,

– отметил политолог.

Напомним, что новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте недавно объяснил, что разрешение на использование западного оружия по России – это прежде всего решение каждой отдельной страны. С юридической точки зрения это возможно, ведь Украина имеет право защищаться от агрессора. Впрочем, конце концов, Рютте добавил, что неизвестно, дадут ли отдельные союзники соответствующее разрешение.

"Ничего нового в отношениях с нашими партнерами, к сожалению, не происходит. Любое переломное решение иногда доходят до своего логического завершения через год – два. Мы пытаемся влиять на эту ситуацию, но есть политическая конъюнктура, которая, будем честными, сейчас не на нашей стороне", – подытожил Лесной.