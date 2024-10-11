Крім того, президент України повідомив по складну ситуацію на Сході, яка, зокрема, зумовлена неможливістю далекобійних ударів по Росії. Чи змінять візити Зеленського позицію Заходу у цьому питання, 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Чого чекати від поїздки Зеленського у Європу

Президент України Володимир Зеленський впродовж 10 – 11 жовтня відвідав низку європейських країн. Зокрема, він побував у Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. З усіма лідерами Зеленський розмовляв про план перемоги.

Зараз ми бачимо лише невеликі інформаційні "шматочки", які показують, що Україна продовжила "наступальну" дипломатію. Починаючи зі США і до Німеччини, Зеленський демонструє план перемоги, першим пунктом якого є вступ України до НАТО. Це демонструє, що для нас безпекові гарантії є на першому місці,

– зауважив Олег Лісний.

Україна намагається підштовхнути Захід, якщо не до рішучих дій, то принаймні до рішучої риторики. Мовляв, що б не говорив і як би не погрожував Владімір Путін – вступ України до НАТО є незворотним процесом.

"Варто чекати повернення в іноземну пресу дискурсу щодо плану перемоги, більше деталей про нього. Думаю, що до якихось з пунктів, які потребують швидких дій вже зараз, почнеться не лише дискусія, а й певні поступки", – пояснив Лісний.

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Чи дадуть дозвіл на удари по Росії

Одним із найважливіших питань для України є все ж дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Втім наразі перспектива цього рішення залишається невтішною.

Одне, що ми зараз точно бачимо і що не тішить, це те, що дозвіл на далекобійність залишається нездійсненним. Нам красивими дипломатичними словами в особі Марка Рютте сказали "ні", хоч спочатку його заява виглядала обнадійливою,

– наголосив політолог.

Нагадаємо, що новоспечений генсек НАТО Марк Рютте нещодавно пояснив, що дозвіл на використання західної зброї по Росії – це насамперед рішення кожної окремої країни. З юридичного погляду це можливо, адже Україна має право захищатися від агресора. Втім, зрештою, Рютте додав, що невідомо, чи окремі союзники дадуть відповідний дозвіл.

"Нічого нового у стосунках з нашими партнерами, на жаль, не відбувається. Будь-яке переламне рішення іноді доходять до свого логічного завершення через рік – два. Ми намагаємося впливати на цю ситуацію, але є політична кон'юнктура, яка, будьмо чесними, зараз не на нашому боці", – підсумував Лісний.