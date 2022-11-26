Росіяни перетворили день пам'яті на день терору, – Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 276 днів боронять нашу державу від російських загарбників. Президент Володимир Зеленський ввечері 26 листопада записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Його провели у Києві разом з партнерами України, повідомляє 24 канал.

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Президент розповів про саміт з продовольчої безпеки

За словами Зеленського, Міжнародний саміт з продовольчої безпеки свідомо провели у День вшанування жертв Голодоморів.

Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у XX столітті,

– зауважив президент.

Він додав, що українці не просто відбиваються від агресії, а крок за кроком створюють систему, яка:

зупинить агресію,

демонтує її наслідки,

гарантуватиме довготривалу безпеку Україні, усій Європі та світу.

"Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше. Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу", – розповів глава держави.

За його словами, з цього обсягу понад 2,5 мільйона тонн відправили країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза. У межах Продовольчої програми ООН наша держава допомогла країнам, у яких люди буквально голодують або перебувають на межі голоду. Зокрема, мовиться про Ефіопію та Ємен.

"Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Для Grain from Ukraine зібрали орієнтовно 150 мільйонів доларів

Зеленський розповів, що сьогодні Україна офіційно оголосила про старт нової гуманітарної ініціативи – Grain from Ukraine. Вже є домовленості з багатьма партнерами про спільну роботу "Зерно з України".

Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші. Наш саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав,

– зауважив президент.

Він додав, що загальна сума, яку акумулювали для Grain from Ukraine, становить вже близько 150 мільйонів доларів.

"Робота триває. Готуємо до 60 кораблів. Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя", – наголосив глава держави.

За його словами, якби не українське продовольство та спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати. Саме цього хотіла Росія. Проте світ повинен і може цього не допустити.

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Президент провів важливі зустрічі

Сьогодні президент зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії.

Обговорили наші спільні дії. І не лише заради продовольчої безпеки. Підписали декларацію щодо підтримки Бельгією повноправного членства України й в Європейському Союзі, і в НАТО. Це важливий сигнал,

– зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі обговорили подальшу політичну та оборонну взаємодію, санкції проти Росії, можливості Бельгії допомогти Україні з проходженням цієї зими.

"Сьогодні ж у Києві відбулася зустріч Люблінського трикутника на рівні прем'єр-міністрів – Україна, Польща і Литва. Підписали спільну заяву щодо подальшої підтримки України й міжнародного правопорядку", – розповів глава держави.

Він додав, що сьогодні був дуже насичений дипломатичний день – день, який зміцнив і Україну, і її партнерів.

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Відновлення енергосистеми продовжується

Зеленський зазначив, що цієї доби українські енергетики продовжили відновлення системи.

І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним. Станом на ранок уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, були відключені від електрики,

– розповів президент.

За його словами, зараз у 14 областях і в Києві досі діють обмеження для понад 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Проте якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися.

"Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", – наголосив глава держави.

Він зауважив, що сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині – по приватному сектору, звичайних будинках. Внаслідок атаки є поранені. Також росіяни обстрілювали Донеччину, Південь, інші регіони.

"Росія і цей день – день пам'яті – перетворює на день терору. Окупанти обов'язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх із нашої землі", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 12 українців:

3 – цивільні,

2 – офіцери,

7 – рядові та сержанти.

Лише за цей тиждень з полону повернули 98 українців. За словами глави держави, повернуть й усіх інших. Він подякував всім, хто допомагає Україні – кожному лідеру, який працює разом з українцями заради європейської та глобальної безпеки.

"Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні! І, будь ласка, сьогодні вшануйте пам'ять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", – підсумував президент.

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