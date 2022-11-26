Россияне превратили день памяти в день террора, – Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 276 дней защищают наше государство от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский вечером 26 ноября записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня состоялся первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Его провели в Киеве вместе с партнерами Украины, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал о саммите по продовольственной безопасности

По словам Зеленского, Международный саммит по продовольственной безопасности сознательно провели в День памяти жертв Голодоморов.

Украинцы прошли через геноцид. И сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России. Новую, но такую похожую на ту, которая убила миллионы людей в XX веке,

– отметил президент.

Он добавил, что украинцы не просто отбиваются от агрессии, а шаг за шагом создают систему, которая:

остановит агрессию,

демонтирует ее последствия,

будет гарантировать долговременную безопасность Украине, всей Европе и миру.

"Продовольственная безопасность – один из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно. Благодаря нашей экспортной зерновой инициативе из трех черноморских портов мы отправили на мировой рынок около 12 миллионов тонн продовольствия в 40 стран мира", – рассказал глава государства.

По его словам, из этого объема более 2,5 миллиона тонн отправили странам, в которых не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис. В рамках Продовольственной программы ООН наше государство помогло странам, в которых люди буквально голодают или находятся на грани голода. В частности, речь идет об Эфиопии и Йемене.

"Также мы помогли Сомали и Афганистану. И это только начало", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Для Grain from Ukraine собрали ориентировочно 150 миллионов долларов

Зеленский рассказал, что сегодня Украина официально объявила о старте новой гуманитарной инициативы – Grain from Ukraine. Уже есть договоренности со многими партнерами о совместной работе "Зерно из Украины".

Евросоюз, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств,

– отметил президент.

Он добавил, что общая сумма, которую аккумулировали для Grain from Ukraine, составляет уже около 150 миллионов долларов.

"Работа продолжается. Готовим до 60 кораблей. Все мы вместе не просто отправляем украинскую агропродукцию тем странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие", – подчеркнул глава государства.

По его словам, если бы не украинское продовольствие и совместное с партнерами лидерство, то социальную стабильность в таких регионах, как север Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Однако мир должен и может этого не допустить.

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Президент провел важные встречи

Сегодня президент встретился с премьер-министром Бельгии.

Обсудили наши совместные действия. И не только ради продовольственной безопасности. Подписали декларацию о поддержке Бельгией полноправного членства Украины и в Европейском Союзе, и в НАТО. Это важный сигнал,

– отметил Зеленский.

Также во время встречи обсудили дальнейшее политическое и оборонное взаимодействие, санкции против России, возможности Бельгии помочь Украине с прохождением этой зимы.

"Сегодня же в Киеве состоялась встреча Люблинского треугольника на уровне премьер-министров – Украина, Польша и Литва. Подписали совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины и международного правопорядка", – рассказал глава государства.

Он добавил, что сегодня был очень насыщенный дипломатический день – день, который укрепил и Украину, и ее партнеров.

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Восстановление энергосистемы продолжается

Зеленский отметил, что в эти сутки украинские энергетики продолжили восстановление системы.

И имеем уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильным. По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, отключены от электричества,

– рассказал президент.

По его словам, сейчас в 14 областях и в Киеве до сих пор действуют ограничения для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Однако если вечером потребление возрастет, количество отключений может увеличиться.

"Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области – по частному сектору, обычным домам. В результате атаки есть раненые. Также россияне обстреливали Донецкую область, Юг, другие регионы.

"Россия и этот день – день памяти – превращает в день террора. Оккупанты обязательно будут отвечать за все это. И мы выгоним их с нашей земли", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что сегодня удалось освободить из российского плена еще 12 украинцев:

3 – гражданские,

2 – офицеры,

7 – рядовые и сержанты.

Только за эту неделю из плена вернули 98 украинцев. По словам главы государства, вернут и всех остальных. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине – каждому лидеру, который работает вместе с украинцами ради европейской и глобальной безопасности.

"Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине! И, пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были забраны Голодомором-геноцидом", – подытожил президент.

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