Постачання снарядів і відмова Росії від "зернової угоди": Зеленський звернувся до українців

Українські захисники понад 500 днів героїчно стримують російську навалу. Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що скерував офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Ердогану і Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни знову обстріляли українські міста

Президент розповів, що провів сьогодні селектор.

Ґрунтовні доповіді. Фронт, безпека, постачання снарядів. Командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально й щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій,

– заявив український лідер.

Окрім цього, він подякував кожному українському рятувальнику, поліцейському, волонтеру та лікарю, хто рятує людей після російських обстрілів.

"Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Росія не має права руйнувати продовольчу безпеку

Президент розповів, що триває підготовка до переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем щодо продовольчої безпеки. Позиція України завжди була й буде максимально чіткою – ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу.

Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях. Кремль бив ракетами й дронами по українських портах, зернових терміналах та навіть по елеваторах.

"Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей", – заявив український лідер.

Він додав, що торік світ правильно відреагував на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні – майже 33 мільйони тонн агропродукції експортували до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це:

Алжир,

Туніс,

Лівія,

Єгипет,

Кенія,

Ефіопія,

Сомалі,

Судан,

Китай,

Індія,

Бангладеш,

Індонезія,

Пакистан,

Ірак,

Ліван,

Ємен.

"І дуже важливо: наш продовольчий експорт дає змогу рятувати життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей, різної релігії, різного етнічного походження. Але вони всі однаково мають право на життя!" – наголосив глава держави.

Окрім експортної, вдалося запустити й гуманітарну ініціативу "Зерно з України". До неї долучилися 34 держави-донори, які допомогли врятувати від голоду людей у країнах Африки. Президент подякував їм за це.

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Зеленський скерував листи Ердогану та Гутеррешу

Президент підкреслив, що всі мають право на стабільність. Зокрема, Африка, Азія та Європа.

А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною,

– зазначив український лідер.

За його словами, єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста.

"Я направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану і генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден", – наголосив глава держави.

Він додав, що це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану.

"Ще одне. Хочу особливо подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, зокрема з відбудовою. Стратегію до 27-го року. Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє", – заявив Зеленський.

Він подякував прем’єр-міністру Крістерссону, усьому уряду Швеції, а також кожному і кожній у Швеції.

"Слава всім, хто допомагає нам захищатися від російського терору! Слава кожному нашому воїну! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!" – підсумував президент.