Поставка снарядов и отказ России от "зернового соглашения": Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники более 500 дней героически сдерживают российское нашествие. Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства рассказал, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал, что провел сегодня селектор.

Основательные доклады. Фронт, безопасность, поставка снарядов. Командующие, руководитель СБУ, руководители разведки – ГУР и внешней разведки. Министр внутренних дел, Минобороны. Подробно и ежедневно делаем все, чтобы наши воины имели все необходимое для активных действий,

– заявил украинский лидер.

Кроме этого, он поблагодарил каждого украинского спасателя, полицейского, волонтера и врача, кто спасает людей после российских обстрелов.

"Сегодняшние удары террористов по Сумщине, по Харьковщине, по Донбассу, по Херсонщине, по Запорожью точно не останутся без ответа от наших воинов", – подчеркнул Зеленский.

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Россия не имеет права разрушать продовольственную безопасность

Президент рассказал, что идет подготовка к переговорам с генсеком ООН Антониу Гутерришем по продовольственной безопасности. Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой – никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа.

Если кучка людей где-то в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеше, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир может показать, что шантаж не разрешен никому,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, с первого дня полномасштабной агрессии Россия разрушила свободное мореходство в Черном и Азовском морях. Кремль бил ракетами и дронами по украинским портам, зерновым терминалам и даже по элеваторам.

"Единственное возможное следствие этого – это дестабилизация продовольственных рынков, социальный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для 400 миллионов человек", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что в прошлом году мир правильно отреагировал на российскую угрозу продовольственной безопасности – вместе с Турцией и ООН запустили Черноморскую зерновую инициативу. Ее результаты красноречивы – почти 33 миллиона тонн агропродукции экспортировали в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии. В частности, это:

Алжир,

Тунис,

Ливия,

Египет,

Кения,

Эфиопия,

Сомали,

Судан,

Китай,

Индия,

Бангладеш,

Индонезия,

Пакистан,

Ирак,

Ливан,

Йемен.

"И очень важно: наш продовольственный экспорт позволяет спасать жизнь в таких странах, как я уже сказал, как Йемен и Сомали. Разных людей, разной религии, разного этнического происхождения. Но они все в равной степени имеют право на жизнь!" – подчеркнул глава государства.

Кроме экспортной, удалось запустить и гуманитарную инициативу "Зерно из Украины". К ней присоединились 34 государства-донора, которые помогли спасти от голода людей в странах Африки. Президент поблагодарил их за это.

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Зеленский направил письма Эрдогану и Гутерришу

Президент подчеркнул, что у всех есть право на стабильность. В частности, у Африки, Азии и Европы.

А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе,

– отметил украинский лидер.

По его словам, единственное, что сейчас нужно – это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террориста.

"Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", – подчеркнул глава страны.

Он добавил, что это нужно всем в мире. И каждый поддержавший станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана.

"Еще одно. Хочу особо поблагодарить Швецию. Наши шведские друзья утвердили стратегию помощи Украине, в том числе с восстановлением. Стратегию до 27-го года. Это очень важно – сигналы долгосрочной поддержки. Поддержки жизни, восстановления жизни, поддержки того, что российский террор однозначно проигрывает", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра Кристерссона, все правительство Швеции, а также каждого и каждую в Швеции.

"Слава всем, кто помогает нам защищаться от русского террора! Слава каждому нашему воину! Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!" – подытожил президент.