У Зеленського показали момент прямих ударів по будинку у Києві
- Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет, сильно постраждав Київ, зокрема Дарницький район.
- Внаслідок удару по 5-поверхівці загинули люди, серед яких є діти, а близько 10 осіб залишаються під завалами.
У четвер, 28 серпня, Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет. Найбільше постраждала столиця. Там одна ракета влучила прямо в житловий будинок, а інша – поруч із ним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24 Media.
Як виглядав цілеспрямований удар по Києву?
Над ранок 28 серпня під час масованого обстрілу у столиці найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Загалом постраждали вісім районів Києва.
Цинічний удар прийшовся по 5-поверхівці у Дарницькому районі міста. Там загинули люди, серед жертв також є діти. Близько 10 людей перебувають під завалами, а місцева влада повідомляє про понад 5 безвісти зниклих.
Момент прямих влучань у Києві: дивіться відео
На відео видно, як російська ракета цілеспрямовано влучає у багатоповерхівку у житловому районі столиці. На місці трагедії розгорнуто штаби допомоги та триває рятувальна операція.
Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?
У квартирах кияни знаходять уламки ракет, на місцях працюють рятувальники. Від обстрілу постраждала й гімназія в центрі міста.
Медики борються за життя 11-річної дівчинки, яка зазнала поранень під час атаки на Дарницький район.
Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від Китаю та Угорщини після масованої атаки, наголосивши, що Москва обирає війну, а не на перемовини.
Наслідки ударів зафіксовано більш ніж на 20 об'єктах у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.