У четвер, 28 серпня, Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет. Найбільше постраждала столиця. Там одна ракета влучила прямо в житловий будинок, а інша – поруч із ним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24 Media.

Як виглядав цілеспрямований удар по Києву?

Над ранок 28 серпня під час масованого обстрілу у столиці найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Загалом постраждали вісім районів Києва.

Цинічний удар прийшовся по 5-поверхівці у Дарницькому районі міста. Там загинули люди, серед жертв також є діти. Близько 10 людей перебувають під завалами, а місцева влада повідомляє про понад 5 безвісти зниклих.

Момент прямих влучань у Києві: дивіться відео

На відео видно, як російська ракета цілеспрямовано влучає у багатоповерхівку у житловому районі столиці. На місці трагедії розгорнуто штаби допомоги та триває рятувальна операція.

Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?