24 Канал Новини України У Зеленського показали момент прямих ударів по будинку у Києві
28 серпня, 09:56
У Зеленського показали момент прямих ударів по будинку у Києві

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет, сильно постраждав Київ, зокрема Дарницький район.
  • Внаслідок удару по 5-поверхівці загинули люди, серед яких є діти, а близько 10 осіб залишаються під завалами.

У четвер, 28 серпня, Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет. Найбільше постраждала столиця. Там одна ракета влучила прямо в житловий будинок, а інша – поруч із ним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24 Media.

Як виглядав цілеспрямований удар по Києву?

Над ранок 28 серпня під час масованого обстрілу у столиці найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Загалом постраждали вісім районів Києва.

Цинічний удар прийшовся по 5-поверхівці у Дарницькому районі міста. Там загинули люди, серед жертв також є діти. Близько 10 людей перебувають під завалами, а місцева влада повідомляє про понад 5 безвісти зниклих.

Момент прямих влучань у Києві: дивіться відео

На відео видно, як російська ракета цілеспрямовано влучає у багатоповерхівку у житловому районі столиці. На місці трагедії розгорнуто штаби допомоги та триває рятувальна операція.

Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?

  • У квартирах кияни знаходять уламки ракет, на місцях працюють рятувальники. Від обстрілу постраждала й гімназія в центрі міста.

  • Медики борються за життя 11-річної дівчинки, яка зазнала поранень під час атаки на Дарницький район.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від Китаю та Угорщини після масованої атаки, наголосивши, що Москва обирає війну, а не на перемовини.

  • Наслідки ударів зафіксовано більш ніж на 20 об'єктах у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. 