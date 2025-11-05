У Зеленського про візит Джолі не знали, вона перетнула кордон пішки, – Politico

Анджеліна Джолі прибула в Україну таємно. Вона не повідомляла українську владу про свій намір відвідати країну.

Вона перетнула кордон України пішки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Анджеліна Джолі таємно потрапила в Україну?

Джерела видання зазначили, що Анджеліна Джолі не повідомляла українську владу про свій намір приїхати у країну. Кордон вона перетинала пішки.

У Сухопутних силах зазначили Politico, що ЗМІ поширюють перекручену інформацію про мобілізацію її охоронця.

У обласному ТЦК в Миколаєві підтвердили затримання, заявивши, що чоловік є військовим резерву і йому наказано прибути на перепідготовку. Представник Джолі відмовився коментувати цю інформацію.