Райський курорт став пеклом: землетрус в Індійському океані – найстрашніший катаклізм 2004 року

Землетрус в Індійському океані – один із найбільш руйнівних природних катаклізмів за всю історію. Потужний землетрус, який трапився на глибині 20 кілометрів під океанським дном, спровокував масштабне цунамі. Велетенські хвилі пронеслися через весь Світовий океан, забрали з собою життя понад 230 тисяч людей і перетворили райський відпочинок туристів на екзотичних курортах у справжнє пекло.

26 грудня 2004 року – один з найтрагічніших днів в історії людства

Ранок 26 грудня 2004 року на курортних узбережжях Індійського океану нічим не відрізнявся від інших. Саме тоді був розпал туристичного сезону. У цей час в екзотичні країни прямують всі охочі зустріти новорічні свята в теплих краях, милуючись літнім заходом сонця. Проте 2004 року в їхні плани втрутилася могутня сила природи.

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На відстані 200 кілометрів на захід від північного узбережжя Суматри на глибині 20 кілометрів під дном Індійського океану відбулися потужні поштовхи. Причиною землетрусу виявився зсув 1 200 кілометрів лінії геологічного розлому на місці, де Індійська тектонічна плита підходить під Бірманську плиту. Згодом науковці оцінять цей землетрус у 9 балів за шкалою Ріхтера і назвуть його другим за потужністю, після землетрусу 1964 року на Алясці.

Також землетрус в Індійському океані 2004 року став найдовшим за тривалістю. Поштовхи тривали від 8 до 10 хвилин. Його енергія сягала 32 000 мегатонн. Такої потужності, у порівнянні, вистачило б, щоб закип'ятити по 10 000 літрів води для кожної людини на Землі. Невдовзі було зафіксовано ще один поштовх силою 7,3 бала. А потім ще серію – близько 6 балів, які прямували ударною хвилею в напрямку від острова Суматра до Андаманських островів.

Але землетрус був не головною проблемою для населення. На суші поштовхи були практично невідчутні. Руйнівною катастрофою стало цунамі, яке сформувалося внаслідок підземних коливань. Ударні хвилі ширилися зі швидкістю до 800 кілометрів за годину. Висота хвиль у прибережній зоні сягала 15 метрів, а в зоні виплеску подекуди й понад 30. Вже через 15 хвилин після першого підземного поштовху така хвиля спустошила північній край Суматри. Через 1,5 години цунамі сягнуло узбережжя Таїланду, зокрема, курортного острова Пхукет.



Цунамі сягнуло узбережжя Таїланду / Фото AP

Жителі та туристи не були готові до стихійного лиха

Сигнали про небезпеку ще не встигли сюди надійти з інших країн, тож ані жителі, ані численні туристи не були готові до стихійного лиха. Пляжі та готельні номери вздовж узбережжя були переповнені відпочивальниками. Перед трагедією їхню увагу привернуло незвичне явище – раптовий великий відплив води від берега, який залишав за собою встелену мушлями й морськими жителями мілину. Захоплені видовищем туристи відразу кинулися знімати це диво на фото- та відеокамери. Ніхто з них не підозрював, що віщує подібна поведінка моря.

Вже наступної миті туристи помітили величезні хвилі, які стрімко насувалися на берег. Люди кинулися втікати від стихії, але було вже надто пізно. Стіна води забрала з собою всіх відпочивальників і знесла туристичні будиночки та готелі. Вода повибивала вікна, у людей, які проживали на нижніх поверхах, шансів вижити не було. Коли смертоносна хвиля відійшла, вся прибережна зона була вкрита тілами загиблих, викорчуваними деревами та уламками будівель. Гігантські хвилі поверталися в ці місця ще двічі. Тут за короткий проміжок часу загинули понад 8,5 тисяч людей, близько 5,5 тисяч були туристами з більше ніж 40 країн світу.



Цунамі знесло туристичні будиночки та готелі / Фото AP

Катастрофа у Шрі-Ланці та Індії

Потужні хвилі накрили також Шрі-Ланку та Індію, через 8 годин вони пройшли Індійський океан і дісталися в інші куточки планети. Вперше в історії, цунамі за кілька днів обійшло весь Світовий океан, завдавши також значних руйнувань від Африканського рогу до Танзанії. Його наслідки відчули на собі навіть на Тихоокеанському узбережжі Мексики, де висота хвиль сягала 2,5 метри. Подібного удару зазнало східне узбережжя Сейшельських островів.

Нові серії підземних поштовхів фіксували в Індійському океані ще впродовж наступних кількох днів. Так, 27 грудня в акваторії Бенгальської затоки, поблизу узбережжя Андаманських і Нікобарських островів, відбулися коливання силою близько 6 балів за шкалою Ріхтера. 29 грудня поштовхи повторилися. Деякі країни, які були розташовані неподалік епіцентру землетрусу, зазнали повторних руйнувань.

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Скільки людей загинули

Загальна кількість загиблих від землетрусу, подальшого цунамі та повеней налічує від 230 до 280 тисяч людей. Окрім цього, зареєстровано ще понад пів мільйона поранених у 14 країнах світу. Стихійне лихо завдало постраждалим країнам збитків у економіці на суму 10,7 мільярда доларів.

Світова спільнота виділила понад 11 мільярдів доларів для ліквідації наслідків стихійного лиха в країнах басейну Індійського океану. Найбільший внесок зробив уряд Японії – 500 мільйонів доларів. Ще 250 мільйонів надав Світовий банк, а спеціалізована структура ООН – ЮНІСЕФ направило 81 мільйон на допомогу постраждалим від стихії дітям.



Стихійне лихо забрало життя у ​230 – 280 тисяч людей /Фото AP

Створення системи попередження про цунамі в Індійському океані

Жахливі картини цунамі 2004 року свого часу облетіли весь світ. Руйнівні наслідки та кількість жертв стихійного лиха чітко показали неготовність постраждалих країн до надзвичайних ситуацій і впливу природних катаклізмів. Після трагедії, вже наступного 2005 року, завдяки міжнародній співпраці було розпочато створення нової системи попередження про цунамі в Індійському океані.

Над розробкою системи працювали спеціалісти у цій галузі зі всіх країн по периметру Індійського океану. Керівництво над її створенням взяла Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО. Туристичні країни виділили на цей проєкт великі суми коштів, адже відпочивальники були нажахані можливим повторенням трагедії. Через це доходи від туризму значно знизилися.

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Завдяки новій системі, країни, яким загрожує небезпека, завжди слідкують за ситуацією в океані й у разі необхідності зможуть вчасно евакуювати відпочивальників і місцевих жителів. Систему часто перевіряють у формі спеціальних навчань, під час яких здійснюють імітацію землетрусів у різних куточках океану. Такі випробування дозволяють провести оцінку ефективності комунікації між центрами та рівня підготовки країн і їхніх заходів реагування в надзвичайних ситуаціях.

У 2012 році система виправдала свої очікування. У квітні в Індонезії відбувся черговий потужний землетрус силою 8,6 бала за шкалою Ріхтера. Оскільки його гіпоцентр знову ж таки був на дні Індійського океану, узбережжя негайно повідомили про загрозу цунамі. Попри те, що цього разу гігантські хвилі не дісталися до берегів жодної з країн, система спрацювала на відмінно. І навіть якби прогноз щодо стихійного лиха справдився, країнам вдалося б уникнути повторення трагедії.