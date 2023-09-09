Землетрус у Марокко: чи є українці серед жертв і постраждалих

У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус, який спричинив масштабні руйнування в країні. Крім цього, внаслідок лиха багато людей загинули чи отримали поранення.

Наразі українська влада перевіряє інформацію, чи є серед жертв або загиблих наші громадяни. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Що відомо про жертв і постраждалих серед українців у Марокко

Ніколенко зазначив, що зараз МЗС України консультується з представниками влади у Марокко, щоб дізнатися, чи є українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу.

Наразі така інформація (про постраждалих українців у Марокко – 24 Канал) не надходила,

– сказав він.

Речник міністерства також закликав українців, які хочуть отримати допомогу після землетрусу у Марокко, звернутися на "гарячу лінію" посольства нашої держави у місті Рабат за номером +212 6 61 18 63 90.

Які наслідки спричинив землетрус у Марокко