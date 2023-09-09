Наразі в країні виявили понад 600 загиблих і ще кількасот поранених. Однак ця кількість може збільшитися після того, як рятувальники розберуть всі завали, що спричинив землетрус у Марокко.

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Рятувальники не можуть дістатися до завалів

У державному телеканалі країни Al Aoula розповіли, що рятувальні групи в Марокко не можуть дістатися до районів, які найбільше постраждали від землетрусу, оскільки прилеглі дороги до цих місць пошкоджені та заблоковані. Наразі вони розбирають завали, щоб змогти дістатися й врятувати людей від природного лиха.

Водночас у Центрі переливання крові та гематології Марокко закликали людей здавати кров, щоб допомогти постраждалим після землетрусу. Там заявили, що кількість людей і тип їхніх травм означають, що мішки з кров'ю потрібні якомога швидше.

Що розповіли про землетрус у Марокко очевидці

Співробітник американського телеканалу CNN Бенджамін Браун, який був у Марракеші, коли стався землетрус, сказав, що людям, які перебували неподалік, знадобився час, щоб помітити, що відбувається землетрус. За його словами, він покинув свій готель після того, як відчув поштовхи, і попрямував на відкриту місцевість.

Спочатку більшість людей, деякі з них були ще в піжамах, здавалися спокійними. А потім це почало через пару хвилин, почалися крики,

– каже Браун.

Він також зазначив, що згодом, коли люди стали помічати свої травми, почалася паніка. Деякі з них мали досить серйозні травми голови з великою кількістю крові

"В одному випадку швидка допомога була змушена повернути одну з поранених жінок, яка мала менш серйозну травму, оскільки медики були на повній потужності. Абсолютно разюча сцена для Марракеша (місто в Марокко – 24 Канал)", — сказав він.

За словами Брауна, було багато частково зруйнованих будівель, у деяких зірвалися дахи та розбилися скляні вікна, а частини історичних стін Марракеша руйнувалися. Наразі більшість людей вирішили зупинитися у таборі, щоб перечекати наслідки руйнівного катаклізму.

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