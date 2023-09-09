Наразі в країні виявили понад 600 загиблих і ще кількасот поранених. Однак ця кількість може збільшитися після того, як рятувальники розберуть всі завали, що спричинив землетрус у Марокко.
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Рятувальники не можуть дістатися до завалів
У державному телеканалі країни Al Aoula розповіли, що рятувальні групи в Марокко не можуть дістатися до районів, які найбільше постраждали від землетрусу, оскільки прилеглі дороги до цих місць пошкоджені та заблоковані. Наразі вони розбирають завали, щоб змогти дістатися й врятувати людей від природного лиха.
Водночас у Центрі переливання крові та гематології Марокко закликали людей здавати кров, щоб допомогти постраждалим після землетрусу. Там заявили, що кількість людей і тип їхніх травм означають, що мішки з кров'ю потрібні якомога швидше.
Що розповіли про землетрус у Марокко очевидці
Співробітник американського телеканалу CNN Бенджамін Браун, який був у Марракеші, коли стався землетрус, сказав, що людям, які перебували неподалік, знадобився час, щоб помітити, що відбувається землетрус. За його словами, він покинув свій готель після того, як відчув поштовхи, і попрямував на відкриту місцевість.
Спочатку більшість людей, деякі з них були ще в піжамах, здавалися спокійними. А потім це почало через пару хвилин, почалися крики,
– каже Браун.
Він також зазначив, що згодом, коли люди стали помічати свої травми, почалася паніка. Деякі з них мали досить серйозні травми голови з великою кількістю крові
"В одному випадку швидка допомога була змушена повернути одну з поранених жінок, яка мала менш серйозну травму, оскільки медики були на повній потужності. Абсолютно разюча сцена для Марракеша (місто в Марокко – 24 Канал)", — сказав він.
За словами Брауна, було багато частково зруйнованих будівель, у деяких зірвалися дахи та розбилися скляні вікна, а частини історичних стін Марракеша руйнувалися. Наразі більшість людей вирішили зупинитися у таборі, щоб перечекати наслідки руйнівного катаклізму.
Що відомо про землетрус у Марокко
- У Марокко ввечері 8 вересня за 16 кілометрів від населеного пункту Талат було зафіксовано землетрус. Магнітуда коливань становила близько 6,8 за школою Ріхтера, а епіцентр був у горах Високий Атлас, розташованих приблизно за 72 кілометри на південний захід від Марракеша, найбільш туристичного міста країни.
- Очевидці розповіли, що землетрус у Марокко був такої сили, що будинки руйнувалися за кілька секунд. Крім цього, також зазнали пошкоджень й історичні пам'ятки у країні.
- Після трагедії до марокканців звернувся міністр внутрішніх справ країни. Він закликав людей не панікувати й наголосив, що уряд залучив усі можливі ресурси для ліквідації наслідків землетрусу.