В настоящее время в стране обнаружили более 600 погибших и еще несколько сотен раненых. Однако это количество может увеличиться после того, как спасатели разберут все завалы, повлекшие землетрясение в Марокко.

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Спасатели не могут добраться до завалов

В государственном телеканале страны Al Aoula рассказали, что спасательные группы в Марокко не могут добраться до районов, наиболее пострадавших от землетрясения, поскольку близлежащие дороги к этим местам повреждены и заблокированы. Сейчас они разбирают завалы, чтобы суметь добраться и спасти людей от природного бедствия.

В то же время в Центре переливания крови и гематологии Марокко призвали людей сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим после землетрясения. Там заявили, что количество людей и тип их травм означают, что мешки с кровью нужны как можно скорее.

Что рассказали о землетрясении в Марокко очевидцы

Сотрудник американского телеканала CNN Бенджамин Браун, бывший в Марракеше, когда произошло землетрясение, сказал, что находившимся неподалеку людям понадобилось время, чтобы заметить, что происходит землетрясение. По его словам, он покинул свою гостиницу после того, как почувствовал толчки, и направился на открытую местность.

Поначалу большинство людей, некоторые из них были еще в пижамах, казались спокойными. А потом это начало через пару минут, начались крики,

– говорит Браун.

Он также отметил, что со временем, когда люди стали замечать свои травмы, началась паника. Некоторые из них имели достаточно серьезные травмы головы с большим количеством крови

"В одном случае скорая помощь была вынуждена вернуть одну из раненых женщин, которая имела менее серьезную травму, поскольку медики были на полной мощности. Абсолютно поразительная сцена для Марракеша (город в Марокко – 24 Канал)", — сказал он.

По словам Брауна, было много частично разрушенных построек, у некоторых сорвались крыши и разбились стеклянные окна, а части исторических стен Марракеша разрушались. Сейчас большинство людей решило остановиться в лагере, чтобы переждать последствия разрушительного катаклизма.

Что известно о землетрясении в Марокко