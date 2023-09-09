Сейсмологи сообщили, что подземные толчки достигали 6,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Атласских горах.

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Стихия повредила исторические памятники и мечети

Землетрясение в Марокко было такой силы, что дома разрушались через несколько секунд. К сожалению, пострадала не только гражданская инфраструктура, но и достопримечательности.

Здания разрушались за секунды: смотрите видео

Так, в результате землетрясения повреждены исторические стены Марракеша – своеобразная система оборонительных валов имперского города. Эти стены окружают районы Медины в городе и были созданы еще в XII веке. Пока неизвестно, насколько сильно землетрясение их повредило.

Повреждены оборонные стены Марракеша: смотрите видео

Стоит отметить, что пострадавший от землетрясения исторический центр Марракеша признан наследием ЮНЕСКО. На грани полного уничтожения очутилась мечеть Аль-Кутубия. Это знаменитый и эпохальный памятник для всех жителей страны, созданный в 1147 году. В сети опубликовали кадры столба дыма возле Аль-Кутубии. Понятно, что там под завалами были люди. В настоящее время степень повреждений мечети неизвестна, ведь продолжаются спасательные операции.

Мечеть Аль-Кутубия после землетрясения: смотрите видео

Что известно о Марракеше Марракеш имеет тысячелетнюю историю. Его основали в 1062 году. У бывшего имперского города есть сотни архитектурных и исторических памятников – средневековые дворцы, мечети, сады, а их рынки всегда были переполнены туристами. Марракеш также называют "красным городом", поскольку его окружают оборонительные валы красного цвета, а большинство зданий – из красного песка. Город всегда привлекал туристов. К началу пандемии COVID-19, в 2019 году, Марракеш посетило более 3 миллионов туристов.

Сразу после трагедии к марокканцам обратился министр внутренних дел страны. Он призвал людей не паниковать и подчеркнул, что правительство задействовало все возможные ресурсы для ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, людей просят сдавать кровь, потому что пострадали сотни граждан.

Реакция мира

На землетрясение уже начали реагировать в других странах. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Марокко. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а также заявил, что Индия готова всячески помогать Марокко.

Отреагировала на землетрясение президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила соболезнования марокканскому народу.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил соболезнования Марокко.

В МИД Франции отметили работу спасателей, работающих над ликвидацией страшных последствий землетрясения.