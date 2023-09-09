Землетрясение в Марокко: есть ли украинцы среди жертв и пострадавших

9 сентября 2023, 11:05
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Олег Николенко

В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение, повлекшее масштабные разрушения в стране. Кроме этого, в результате бедствия многие погибли или получили ранения.

В настоящее время украинские власти проверяют информацию, есть ли среди жертв или погибших наши граждане. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах и пострадавших среди украинцев в Марокко

Николенко отметил, что сейчас МИД Украины консультируется с представителями власти в Марокко, чтобы узнать, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения.

Пока такая информация (о пострадавших украинцах в Марокко – 24 Канал) не поступала,
– сказал он.

Спикер министерства также призвал украинцев, желающих получить помощь после землетрясения в Марокко, обратиться на "горячую линию" посольства нашего государства в городе Рабат по номеру +212 6 61 18 63 90.

Какие последствия повлекло за собой землетрясение в Марокко

  • В Марокко вечером 8 сентября произошло самое масштабное за последние сто лет землетрясение. Эту природную беду заметили в 16 километрах от населенного пункта Талат, а магнитуда его колебаний составляла около 6,8 по школе Рихтера.
  • Местные СМИ отмечали, что Эпицентр землетрясения находился в горах Высокий Атлас, расположенных примерно в 72 километрах юго-западнее Марракеша. Это самый туристический город в стране.
  • В результате стало известно, что в результате землетрясения были разрушены исторические здания страны. Они являются частью мирового наследия ЮНЕСКО.
  • Очевидцы также рассказали, что дома у страны "складывались" через несколько секунд. Кроме того, жертв и пострадавших настолько много, что скорые не успевают со всеми этими людьми справиться.
  • Сейчас известно о более 600 жертвах в результате природного бедствия в Марокко. Однако это количество может увеличиваться, поскольку спасатели не могут добраться до самых поврежденных мест из-за завалов на дорогах Марокко.

Автор: Владислав Кравцов