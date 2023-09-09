Наразі українська влада перевіряє інформацію, чи є серед жертв або загиблих наші громадяни. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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Що відомо про жертв і постраждалих серед українців у Марокко
Ніколенко зазначив, що зараз МЗС України консультується з представниками влади у Марокко, щоб дізнатися, чи є українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу.
Наразі така інформація (про постраждалих українців у Марокко – 24 Канал) не надходила,
– сказав він.
Речник міністерства також закликав українців, які хочуть отримати допомогу після землетрусу у Марокко, звернутися на "гарячу лінію" посольства нашої держави у місті Рабат за номером +212 6 61 18 63 90.
Які наслідки спричинив землетрус у Марокко
- У Марокко ввечері 8 вересня стався масштабний за останні сто років землетрус. Це природне лихо помітили за 16 кілометрів від населеного пункту Талат, а магнітуда його коливань становила близько 6,8 за школою Ріхтера.
- Місцеві ЗМІ зазначали, що Епіцентр землетрусу був у горах Високий Атлас, розташованих приблизно за 72 кілометри на південний захід від Марракеша. Це найбільш туристичне місто в країні.
- Зрештою стало відомо, що внаслідок землетрусу були зруйновані історичні будівлі країни. Вони є частиною світової спадщини ЮНЕСКО.
- Очевидці також розповіли, що будинки в руїни "складалися" за кілька секунд. Крім того, жертв і постраждалих настільки багато, що швидкі не встигають з усіма цими людьми впоратися.
- Наразі відомо про понад 600 жертв внаслідок природного лиха у Марокко. Однак ця кількість може збільшуватися, оскільки рятувальники не можуть дістатися найбільш пошкоджених місць через завали на дорогах Марокко.