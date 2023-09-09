В настоящее время украинские власти проверяют информацию, есть ли среди жертв или погибших наши граждане. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах и пострадавших среди украинцев в Марокко

Николенко отметил, что сейчас МИД Украины консультируется с представителями власти в Марокко, чтобы узнать, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения.

Пока такая информация (о пострадавших украинцах в Марокко – 24 Канал) не поступала,

– сказал он.

Спикер министерства также призвал украинцев, желающих получить помощь после землетрясения в Марокко, обратиться на "горячую линию" посольства нашего государства в городе Рабат по номеру +212 6 61 18 63 90.

Какие последствия повлекло за собой землетрясение в Марокко