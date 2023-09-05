Росія висунула свої умови: чому Ердоган не дотиснув Путіна щодо зернової угоди

У Сочі 4 вересня відбулися перемовини Реджепа Ердогана з Владіміром Путіним, під час яких головною темою було обговорення зернової угоди. Про повернення до неї Росії президенти так і не змогли домовитися.

В Ердогана є декілька важелів, якими він може скористатися, щоб дотиснути Путіна. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що не впевнений, чи захоче президент Туреччини це робити.

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В Ердогана мінімум 2 важелі впливу

Минулого разу турецький президент зміг домовитись з Путіним про зернову угоду завдяки певним інструментам впливу. Політтехнолог назвав два очевидних, які Ердоган тепер може використати для її відновлення. Мовиться про транзит газу через Туреччину і ситуацію в Сирії.

Щодо першого, Ердоган може ставити свої умови Росії.

У Путіна немає альтернатив Туреччині для прокачування трубопровідного газу в Європу. Через Північ він не може, тому лишається тільки Туреччина – це перший інструмент,

– сказав Михайло Шейтельман.

У Сирії турецький президент має можливість ліквідовувати російські війська й формування, на зразок ПВК "Вагнера". Це ще один козир Ердогана, але не відомо, чи захоче він ним скористатися.

У нього два козирі, але чи буде він їх діставати заради зернової угоди – не факт. Можливо, він її (угоду – 24 Канал) зробить, якщо вона обійдеться для нього невеликими витратами, а якщо великими, то може і не захотіти,

– зауважив політтехнолог.

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Чого хоче Росія

Політтехнолог висловив думку, що серед умов Росії головними були:

зняття обмежень на торгівлю продовольством, адже Росії не дозволяють фрахтувати кораблі, а страхові компанії не страхують такі угоди;

зняття обмежень на торгівлю російськими добривами, які перебувають під санкціями;

відновлення доступу "Россельхозбанку" до системи SWIFT.

"Через цей банк відмивають гроші, зокрема й ті, що вкрадені в України на окупованих територіях, і переправляють їх в європейські банки на особисті рахунки російських чиновників", – додав Шейтельман.

Він також зауважив, що виконання цих умов залежить лише від США і Євросоюзу, але наразі вони не готові знімати з Росії санкції.

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