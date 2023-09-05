Россия выдвинула свои условия: почему Эрдоган не дожал Путина по поводу зерновой сделки

В Сочи 4 сентября состоялись переговоры Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, в ходе которых главной темой было обсуждение зерновых соглашений. О возвращении к ним России президенты так и не смогли договориться.

У Эрдогана есть несколько рычагов, которыми он может воспользоваться, чтобы дожать Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что не уверен, захочет ли президент Турции это делать.

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У Эрдогана минимум 2 рычага воздействия

В прошлый раз турецкий президент смог договориться с Путиным о зерновом соглашении благодаря определенным инструментам влияния. Политтехнолог назвал два очевидных, которые Эрдоган теперь может использовать для его восстановления. Речь идет о транзите газа через Турцию и ситуации в Сирии.

Относительно первого Эрдоган может ставить свои условия России.

У Путина нет альтернатив Турции для прокачки трубопроводного газа в Европу. Через Север он не может, поэтому остается только Турция – это первый инструмент,

– сказал Михаил Шейтельман.

В Сирии у турецкого президента есть возможность ликвидировать российские войска и формирования, вроде ЧВК "Вагнер". Это еще один козырь Эрдогана, но неизвестно, захочет ли он им воспользоваться.

У него два козыря, но будет ли он их доставать ради зерновой сделки – не факт. Возможно, он его (соглашение – 24 Канал) сделает, если оно обойдется для него небольшими затратами, а если большими, то может и не захотеть,

– заметил политтехнолог.

Шейтельман предположил, какие условия мог поставить Путин Эрдогану: смотрите видео

Чего хочет Россия

Политтехнолог выразил мнение, что среди условий России главными были:

снятие ограничений на торговлю продовольствием, ведь России не разрешают фрахтовать корабли, а страховые компании не страхуют такие сделки;

снятие ограничений на торговлю находящимися под санкциями российскими удобрениями;

восстановление доступа "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

"Из-за этого банка отмывают деньги, в том числе и украденные у Украины на оккупированных территориях, и переправляют их в европейские банки на личные счета российских чиновников", – добавил Шейтельман.

Он также отметил, что выполнение этих условий зависит только от США и Евросоюза, но они не готовы снимать с России санкции.

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