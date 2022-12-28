Росіяни не хочуть, щоб "зернова угода" працювала: як гальмують процес

"Зернова угода" діє майже 5 місяців, і за цей час з українських портів, зокрема, з Одеси вийшло понад 500 суден з зерном. Сьогодні "зернова угода" працює, але не в тому обсязі, в якому планувалось.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, графіки "зернової угоди" страждають через масовані ракетні удари по Одесі.

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Росіяни гальмують процес

Він зазначив, що зараз ще навіть не вийшли на графіки жовтня з транспортування зерна.

Це пов'язано з тим, що в листопаді були проблеми через ракетні атаки ворога. Все це вплинуло на "зернову угоду", а саме створило затримку проходження відповідного контролю. Але головне, що "зернова угода" працює – це вже добре,

– наголосив речник.

За його словами, Координаційний центр перевіряє судна, які перевозять зерно. Понад 70 зараз планує заходити в одеські порти.

"Але вони не можуть це зробити своєчасно, адже росіяни гальмують цей процес. Тому маємо ці проблеми", – пояснив Братчук.

Ранкова хімічна сполука після бояришника

Він розповів, що кілька днів тому сталася ситуація, про яку навіть Міністерство іноземних справ Росії зробило гучну заяву. В трюмі якогось човна група російських інспекторів надихалась димом.

Ми припускаємо таку версію, що швидше за все це була ранкова хімічна сполука після бояришника з тими парами, які були від української пшениці,

– мовить речник Одеської ОВА.

Росіяни гальмують "зернову угоду": дивіться відео

Судна із зерном виходять з порту майже кожного дня

"Дійсно, гальмування є і ми розуміємо, що росіяни не хочуть, щоб "зернова угода" діяла. Але вона працює", – наголосив він

Братчук повідомив, що судна з зерном практично кожного дня вирушають з порту Одеси.

"Не так часто, як хотілось, але ці невеличкі каравани – по 5 – 9 суден за два – три дні, виходять", – запевнив він.

"Зернова угода": важливе

В ООН заявили, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.

Росія повернулася до "зернової угоди", хоча перед тим ображено заявила, що виходить з домовленостей. Це заслуга насамперед України, а не лише наших партнерів, які є гарантами "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили зокрема "зернову угоду". Анкара і Москва обговорили експорт через "зерновий коридор" додаткових видів продукції, крім вже погоджених.

"Зернову угоду" було укладено у липні 2022 року разом з Туреччиною та ООН. Вона дозволила розблокувати 3 українські порти та відновили експорт зерна у країни, які потерпають від голоду.