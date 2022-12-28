Россияне не хотят, чтобы "зерновая сделка" работала: как тормозят процесс

"Зерновая сделка" действует почти 5 месяцев, и за это время из украинских портов, в частности, из Одессы вышло более 500 судов с зерном. Сегодня "зерновая сделка" работает, но не в том объеме, в котором планировалось.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, графики "зерновой сделки" страдают из-за массированных ракетных ударов по Одессе.

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Россияне тормозят процесс

Он отметил, что сейчас еще даже не вышли на графики октября по транспортировке зерна.

Это связано с тем, что в ноябре были проблемы из-за ракетных атак врага. Все это повлияло на "зерновую сделку", а именно создало задержку прохождения соответствующего контроля. Но главное, что "зерновая сделка" работает – это уже хорошо,

– подчеркнул представитель.

По его словам, Координационный центр проверяет суда, перевозящие зерно. Более 70 сейчас планирует заходить в одесские порты.

"Но они не могут это сделать своевременно, ведь россияне тормозят этот процесс. Поэтому имеем эти проблемы", – объяснил Братчук.

Утреннее химическое соединение после боярышника

Он рассказал, что несколько дней назад произошла ситуация, о которой даже Министерство иностранных дел России сделало громкое заявление. В трюме какого-то судна группа российских инспекторов надышалась дымом.

Мы предполагаем такую версию, что скорее всего это было утреннее химическое соединение после боярышника с парами, которые были от украинской пшеницы,

– говорит спикер Одесской ОВА.

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Суда с зерном выходят из порта почти каждый день

"Действительно, торможение есть и мы понимаем, что россияне не хотят, чтобы "зерновая сделка" действовала. Но она работает", – подчеркнул он.

Братчук сообщил, что суда с зерном практически каждый день отправляются из порта Одессы.

"Не так часто, как хотелось, но эти небольшие караваны – по 5 – 9 судов за два – три дня, выходят", – заверил он.

"Зерновая сделка": важное

В ООН заявили, что приостановка Россией участия в "зерновой сделке" не означает, что само соглашение утратило силу. Так что инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов.

Россия вернулась в "зерновую сделку", хотя прежде обиженно заявила, что выходит из договоренностей. Это заслуга, прежде всего, Украины, а не только наших партнеров, которые являются гарантами "зерновой сделки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в частности "зерновую сделку". Анкара и Москва обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных.

"Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 года вместе с Турцией и ООН. Она позволило разблокировать 3 украинских порта и возобновить экспорт зерна в страны, страдающие от голода.