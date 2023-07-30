Надувають "мильні бульбашки": як росіяни обіцяють африканцям запорізьке зерно

Росія відмовилась 17 липня подовжувати зернову угоду, але шукає ринки для збуту запорізького зерна. Його потенційними покупцями можуть стати країни Африки.

На саміті "Росія – Африка", який відбувся днями в Санкт-Петербурзі, поїхала делегація так званого "державного зернового оператора", який створили росіяни для допомоги "фермерам" Запорізької області. Як розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, вони намагалися "втюхати" африканцям запорізьке зерно.

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Виправляють "несправедливість"

І представники країн Південної та Центральної Африки нібито дуже зацікавились "можливостями Запорізької області у справі постачання зернових та інших культур".

Проте як росіяни збираються на окупованих територіях Запорізької області зібрати зерно і далі його транспортувати через переправи чи порти, які обстрілюються, вони не пояснюють.

Як росіяни планують передати запорізьке зерно в Африку: дивіться відео

Окупанти зазначають, що під час зернової угоди, українське зерно замість Африки нібито постачалось "ситій Європі". І вони буцімто хочуть виправити цю "несправедливість" і планують працювати з африканськими партнерами напряму.

Російська пропаганда завжди надуває "мильні бульбашки", і чергова з них – про "запорізьке зерно в Африку". Проте подібних прожектів буде ще багато.

Зернова угода: важливе

Україна уклала зернову угоду у липні 2022 року. Її партнерами виступили ООН та Туреччина. Відповідну угоду з ООН та Анкарою уклала Росія.

Зернова угода була подовжена декілька разів. 17 липня вона мала бути пролонгована вчергове. Проте Росія висунула вимоги, через які вона може бути продовжена. Зокрема знову приєднати російські банки до системи SWIFT.

Після цього Росія почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі України. А також висунула погрозу, що всі судна, які в акваторії Чорного моря прямують до українських портів, Москва вважатиме "потенційними перевізниками військових вантажів".

Україна у відповідь заявила, що судна в Чорному морі, які рухаються до портів Росії та тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, будуть вважатися такими, що перевозять вантажі воєнного призначення "з усіма відповідними ризиками".