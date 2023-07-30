Надувают "мыльные пузыри": как россияне обещают африканцам запорожское зерно

Россия отказалась 17 июля продлевать зерновое соглашение, но ищет рынки для сбыта запорожского зерна. Его потенциальными покупателями могут стать страны Африки.

На состоявшемся на днях в Санкт-Петербурге саммите "Россия – Африка" приехала делегация так называемого "государственного зернового оператора", который создали россияне для помощи "фермерам" Запорожской области. Как рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья они пытались "втюхать" африканцам запорожское зерно.

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Исправляют "несправедливость"

И представители стран Южной и Центральной Африки якобы очень заинтересовались "возможностями Запорожской области по поставкам зерновых и других культур".

Однако как россияне собираются на оккупированных территориях Запорожской области собрать зерно и дальше его транспортировать через обстреливаемые переправы или порты, они не объясняют.

Как россияне планируют передать запорожское зерно в Африку: смотрите видео

Оккупанты отмечают, что во время зерновой сделки, украинское зерно вместо Африки якобы поставлялось "сытой Европе". И они хотят исправить эту "несправедливость" и планируют работать с африканскими партнерами напрямую.

Российская пропаганда всегда надувает "мыльные пузыри", и очередной из них – о "запорожском зерне в Африку". Однако подобных проектов будет еще много.

Зерновое соглашение: важное

Украина заключила зерновое соглашение в июле 2022 года. Ее партнерами выступили ООН и Турция. Соответствующее соглашение с ООН и Анкарой заключила Россия.

Зерновое соглашение продлевалось несколько раз. 17 июля оно должно было быть пролонгировано в очередной раз. Однако Россия выдвинула требования, по которым оно может быть продлено. В частности, снова присоединить российские банки к системе SWIFT.

После этого Россия начала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. А также выдвинула угрозу, что все суда, которые в акватории Черного моря направляются в украинские порты, Москва будет считать "потенциальными перевозчиками военных грузов".

Украина в ответ заявила, что суда в Черном море, которые движутся к портам России и расположенным на временно оккупированных территориях Украины, будут считаться перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".