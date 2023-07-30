На саміті "Росія – Африка", який відбувся днями в Санкт-Петербурзі, поїхала делегація так званого "державного зернового оператора", який створили росіяни для допомоги "фермерам" Запорізької області. Як розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, вони намагалися "втюхати" африканцям запорізьке зерно.

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Виправляють "несправедливість"

І представники країн Південної та Центральної Африки нібито дуже зацікавились "можливостями Запорізької області у справі постачання зернових та інших культур".

Проте як росіяни збираються на окупованих територіях Запорізької області зібрати зерно і далі його транспортувати через переправи чи порти, які обстрілюються, вони не пояснюють.

Як росіяни планують передати запорізьке зерно в Африку: дивіться відео

Окупанти зазначають, що під час зернової угоди, українське зерно замість Африки нібито постачалось "ситій Європі". І вони буцімто хочуть виправити цю "несправедливість" і планують працювати з африканськими партнерами напряму.

Російська пропаганда завжди надуває "мильні бульбашки", і чергова з них – про "запорізьке зерно в Африку". Проте подібних прожектів буде ще багато.

Зверніть увагу! 27 – 28 липня в Санкт-Петербурзі Владімір Путін провів саміт "Росія – Африка", на який приїхали лідери 11 африканських країн. Зокрема на саміті обговорювалась зернова угода, участь в якій Росія не подовжила 17 липня. П'ять з африканських лідерів наполягали, щоб Путін поновив зернову угоду.

Зернова угода: важливе